Nikkei lager na onzekerheid over Olympische Spelen Tokio

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag licht lager gesloten. Beleggers namen wat gas terug na de recente sterke opmars. Een mediabericht dat de Japanse overheid heeft besloten om de Olympische Spelen in Tokio niet door te laten gaan vanwege de coronapandemie, zorgde daarbij voor enige terughoudendheid. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten ook overwegend verliezen zien.

De Nikkei in Tokio ging met een min van 0,4 procent het weekeinde in op 28.631,45 punten. Volgens de Britse krant The Times zullen de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad dit jaar worden afgelast en wil de regering nu kijken of ze in 2032 in Tokio kunnen worden gehouden. De Olympische Spelen in Tokio werden afgelopen jaar al doorgeschoven naar 2021 vanwege de virusuitbraak. De Japanse regering liet in een reactie echter weten dat de Spelen dit jaar wel door zullen gaan. Het Japanse reclamebureau Dentsu Group, dat naar verwachting sterk zal profiteren van de advertenties rond de Spelen, zakte ruim 1 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong leverde tussentijds 1,4 procent in. Het Chinese olieconcern CNOOC raakte 6 procent kwijt in Hongkong. De indexsamensteller MSCI liet weten CNOOC uit een aantal belangrijke indices te schrappen. De stap volgt op het besluit van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump om het Chinese bedrijf op een zwarte lijst te zetten vanwege te nauwe banden met het Chinese leger. De hoofdindex in Shanghai verloor 0,5 procent en de Kospi in Seoul verloor een fractie.