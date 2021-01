Keijzer roept vastgoedbedrijven op meer te doen voor winkeliers

Vastgoedbedrijven kunnen meer doen om hun verhuurders, zoals winkeliers, te helpen in de moeilijke coronatijd. Er gebeurt al veel maar het gaat soms nog niet goed, zei staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) zondag in WNL. Ze riep de verhuurders op de huren tijdelijk te verlagen, uit te stellen of eventueel deels kwijt te schelden.

“We moeten dit echt samen doen”, zei Keijzer. Ze riep de vastgoedondernemers op nog eens te kijken naar de situatie. “We moeten allemaal een veer laten, jullie ook”, aldus de bewindsvrouw.

Ondanks alle steunregelingen van de overheid, waar de komende tijd nog eens 7,6 miljard euro bovenop komt, zijn lang niet alle kosten gedekt voor horeca-ondernemers en winkeliers. Veel retailers zitten in grote problemen. Sinds half december zijn alle winkels gesloten die geen spullen verkopen die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse levensbehoefte. De horeca is al langer dicht vanwege de besmettingen, die in het najaar weer snel toenamen.

Het kabinet roept ondernemers al tijden op om met elkaar in gesprek te gaan. Verhuurders hebben er ook baat bij dat winkeliers overeind blijven, aldus het ministerie.