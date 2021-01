‘Resultaten Philips in schijnwerpers op Beursplein 5’

De aandelenbeurs in Amsterdam begint maandag waarschijnlijk met winst aan de laatste week van januari. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te openen. Naast de ontwikkelingen rond het coronavirus gaat de aandacht uit naar het cijferseizoen, dat deze week goed op stoom komt. Op het Damrak verwerken beleggers de resultaten van AEX-bedrijf Philips.

Het medisch technologiebedrijf wist afgelopen jaar te groeien, ondanks een moeilijke start van het jaar door de coronacrisis. In het slotkwartaal versnelde de groei, waardoor ook voor het hele jaar de omzet en winst stegen. Dankzij een sterk orderboek ziet Philips ook het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet. In 2021 verwacht het bedrijf opnieuw groei van de omzet en winst.

In de strijd tegen het coronavirus gaat Duitsland als eerste land van de Europese Unie dezelfde experimentele behandeling met antilichamen gebruiken die voormalig president Donald Trump hielp te herstellen van Covid-19. De regering heeft 200.000 doses gekocht voor 400 miljoen euro. De Duitse order komt op het moment van groeiende frustratie in de EU over een trager dan verwachte uitrol van vaccins.

Op het Damrak zullen de staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van JPMorgan werden positiever over ArcelorMittal en verlaagden hun advies voor Aperam. Techinvesteerder Prosus kreeg daarnaast een koopadvies van Renaissance Capital. Prosus zal mogelijk ook profiteren van een forse koerswinst van het Chinese technologieconcern Tencent (plus 8,5 procent) waarin het een groot belang heeft.

Ook de vastgoedsector staat in de schijnwerpers. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken riep de vastgoedbedrijven zondag in WNL op meer te doen om hun verhuurders, zoals winkeliers, te helpen in de moeilijke coronatijd. Ze riep de verhuurders op de huren tijdelijk te verlagen, uit te stellen of eventueel deels kwijt te schelden.

Air France-KLM weet eveneens de aandacht op zich gericht. Luchtvaartmaatschappijen die op Nederland vliegen, mogen toch een alternatief sneltestprotocol toepassen voor de bemanning. Dat betekent onder meer dat KLM lange vluchten kan blijven uitvoeren, zonder dat de maatschappij het risico loopt dat crewleden in het buitenland moeten achterblijven.

De euro was 1,2173 dollar waard, tegen 1,2177 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 52,41 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 55,52 dollar per vat.