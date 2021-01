3M verscheepte miljarden mondmaskers in crisisjaar

Het Amerikaanse industriële conglomeraat 3M heeft afgelopen jaar twee miljard medische mondkapjes en andere ademhalingsmaskers verscheept. Dat meldde de onderneming in een toelichting op de jaarcijfers. Het bedrijf heeft er het afgelopen jaar van alles aan gedaan om de ontwikkeling en productie van coronavaccins en therapieën mogelijk te maken. Het leverde naar eigen zeggen meer persoonlijke beschermingsmiddelen dan ooit.

Om de grote vraag naar maskers aan te kunnen sloot 3M overeenkomsten af met de regeringen van de Verenigde Staten, Canada, Duitsland en Singapore. Dat was ook om extra productiecapaciteit voor ademhalingsapparatuur te creëren. Daarnaast ging de aandacht uit naar investeringen en groei in andere sectoren waarin het actief is.

In het slotkwartaal van 2020 was de vraag naar de sterk uiteenlopende reeks producten van 3M groot. De crisis had volgens het bedrijf nauwelijks of geen vat op de vraag naar producten op het gebied van persoonlijke veiligheid, woninginrichting, schoonmaakbenodigdheden, halfgeleiders, datacenters en biofarmacie. Daartegenover was de vraag naar consumentenelektronica, horeca- en kantoorbenodigdheden minder, vooral door de impact van de crisis.

3M sloot het jaar af met een omzet van 32,2 miljard dollar. Dat was een fractie meer dan een jaar eerder. Daarnaast steeg de winst van de onderneming naar 5,4 miljard dollar tegen 4,6 miljard dollar in 2019.