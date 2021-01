Beurzen terughoudend door zorgen over trage uitrol vaccins

De Europese aandelenbeurzen krabbelden dinsdag wat op, na de zware koersverliezen een dag eerder. Beleggers bleven terughoudend. De zorgen over de trage uitrol van het coronavaccin en het dispuut tussen de Europese Unie en vaccinmaker AstraZeneca wakkerden de bezorgdheid aan over een vertraging van het economisch herstel van de coronacrisis.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 659,04 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 971,39 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,7 procent. De hoofdindex in Milaan won 0,2 procent. De Italiaanse premier Giuseppe Conte wil zijn ontslag indienen in de hoop een nieuwe coalitie te kunnen vormen zonder verkiezingen te houden.

AstraZeneca won 0,7 procent in Londen. De Europese Commissie eist opheldering van het farmaceutische bedrijf over de vertraging van de productie van het coronavaccin waarvan de EU 400 miljoen doses heeft besteld. AstraZeneca liet onlangs weten te kampen met productieproblemen. De Brits-Zweedse farmaceut verklaarde daarnaast dat berichten in Duitse media, dat zijn vaccin maar bij 8 procent van de 65-plussers effectief is, compleet onjuist zijn.

In de AEX stond Prosus (min 2,5 procent) onderaan. De techinvesteerder behoorde een dag eerder nog tot de sterkste stijgers dankzij een forse koerswinst van Tencent. Het Chinese technologiebedrijf, waarin Prosus een groot belang heeft, zakte in Hongkong echter 6 procent na de koerssprong op maandag. ABN AMRO ging aan kop met een plus van 1,5 procent.

Heijmans won 2,7 procent. De bouwonderneming heeft een grote onderhoudsklus aan vaarwegen in Oost-Nederland binnengesleept. Met de opdracht is 32 miljoen euro gemoeid. Vastgoedfonds NSI klom 0,6 procent na publicatie van de jaarcijfers.

In Z├╝rich steeg UBS 4 procent. De Zwitserse bank, die wordt geleid door de Nederlandse topman Ralph Hamers, boekte afgelopen jaar meer winst. Ook gaat de bank in het lopende kwartaal voor 1,1 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Novartis verloor 3 procent na tegenvallende resultaten van de Zwitserse farmaceut.

De euro was 1,2129 dollar waard, tegen 1,2138 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 52,53 dollar. Brentolie kostte ook 0,5 procent minder, op 55,61 dollar per vat.