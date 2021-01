Meldpunt geopend voor late betalingen door grote bedrijven

Kleine ondernemers kunnen voortaan anoniem klagen over grote klanten die hun rekeningen niet op tijd betalen. Marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) opent een meldpunt voor klachten van mkb’ers die lang moeten wachten op het geld van grote bedrijven. Hiermee moet duidelijk worden hoe groot het probleem van onbetaalde rekeningen is gedurende de coronacrisis.

Volgens het ministerie van Economische Zaken, dat de politieke verantwoordelijkheid heeft over de ACM, is het meldpunt een eerste stap om grote bedrijven te dwingen sneller te betalen. Cijfers over de afgelopen jaren zouden uitwijzen dat ze de betaaltermijn steeds verder oprekken.

Voor kleinere ondernemingen is het lastig om de boekhouding op orde te houden als ze lang moeten wachten op hun geld, aangezien ze daarmee zelf minder geld in kas hebben om hun eigen rekeningen te betalen. In crisistijd kan het op tijd beschikken over je geld voor ondernemers zelfs het verschil maken tussen overleven of omvallen, waarschuwt het ministerie van Economische Zaken.

“Vaak is het moeilijk voor kleinere ondernemers om de naleving van overeengekomen betaaltermijnen zelf af te dwingen. Bijvoorbeeld omwille van de relatie of financiĆ«le afhankelijkheid van het grootbedrijf”, zegt demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). “Met dit meldpunt zetten we een eerste stap naar onafhankelijk toezicht op de naleving van de betaaltermijnen. En daarmee naar een meer eerlijke economie.”

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Justitie en Veiligheid (J&V) werken al langer aan een wetswijziging om de maximale betaaltermijn van grote bedrijven aan kleinere ondernemingen te verkorten. Ze mikken daarbij op een termijn van dertig in plaats van zestig dagen.