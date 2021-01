Eerste jaarwinst ooit voor automaker Tesla

Maker van elektrische auto’s Tesla heeft voor het eerst een jaar met winst afgesloten. Ondanks dat de beurswaarde van het Amerikaanse bedrijf al lange tijd flink in de lift zit en topman Elon Musk inmiddels de rijkste persoon op aarde is, was de onderneming daar nog niet eerder in geslaagd.

Onder de streep hield Tesla 721 miljoen dollar over, tegen een nettoverlies van 862 miljoen dollar in 2019. Maar dit dankt het bedrijf niet puur aan het verkopen van luxe auto’s. Tesla verdiende afgelopen jaar ook veel geld met de verkoop van emissierechten aan branchegenoten die nog niet aan uitstootnormen voldoen in regio’s als Europa en Californië.