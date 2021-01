‘Thuiswerkers verwachten niet terug te keren naar kantoor’

Zo’n vier op de tien Nederlanders werkt op dit moment thuis. Ongeveer de helft daarvan doet dat minimaal vier dagen in de week. Het overgrote merendeel daarvan, ongeveer driekwart, denkt ook als de coronapandemie voorbij is voltijds of vrijwel voltijds thuis te blijven werken, meldt marktonderzoeker Telecompaper, die 1250 werknemers ondervroeg.

Bij dat thuiswerken blijft een goede werkplek een uitdaging. Iets meer dan een kwart zegt een gezonde, ergonomische werkplek te hebben in huis. Nog eens 38 procent heeft wel een aparte werkplek, maar heeft geen rekening gehouden met de ergonomie. 15 procent heeft een niet-speciaal ingerichte werkplek en nog eens 15 procent werkt aan de keukentafel.

“We zien dat het nog steeds lastig is voor mensen om thuis een geschikte werkplek in te richten”, zegt topman Ed Achterberg van Telecompaper. “Veel mensen houden geen rekening met ergonomische behoeftes en werken in open ruimtes waar ook andere mensen zijn. Daardoor liggen gezondheidsproblemen en afleiding op de loer.”

De meeste thuiswerkers, drie op de vier, zijn thuis online via een wifi-verbinding. Dit loopt het vaakst via Ziggo of KPN. 3 procent heeft geen vast internet en gebruikt mobiel internet via 4G of 5G, waarbij T-Mobile de meest gebruikte aanbieder is.

Bijna een op de drie mensen zegt niets te missen aan het werken op kantoor. Iets meer dan de helft mist de gratis koffie en een derde mist de reiskostenvergoeding. Een op de vijf thuiswerkers denkt met weemoed aan de gratis of goedkope lunch op kantoor.