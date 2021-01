Economisch vertrouwen eurozone neemt af

Het vertrouwen van ondernemers en consumenten in de economie van de eurozone is in januari afgenomen na een opleving in de maand ervoor. Vooral de problemen in de detailhandel drukten het algehele sentiment, meldt de Europese Commissie op basis van haar vertrouwensindex.

Het vertrouwen in de dienstensector nam net als in de detailhandel af. Dat kwam onder meer door de huidige beperkingen zoals lockdownmaatregelen die in heel veel landen zijn ingesteld. Zo blijft de horeca in veel landen dicht en staat de reissector stil. Daarnaast is de daling van het consumentenvertrouwen ook geen goed nieuws voor de sector.

Dat huishoudens minder positief zijn, kan hen ervan weerhouden grote uitgaven te doen. Daarmee werkt de daling van het consumentengetrouwen door in meerdere segmenten van de economie. Huishoudens zijn in doorsnee ook negatiever over hun financiële omstandigheden in de nabije toekomst

Het vertrouwen in de industrie nam wel toe. Dat kwam vooral doordat orderportefeuilles voor de zevende maand op rij een stijging lieten zien. Daarbij wordt door ondernemers met meer vertrouwen naar de exportverwachtingen gekeken. Hun inschatting voor de productie in de nabije toekomst verminderde wel. Verder bleef het geloof in de bouwsector nagenoeg gelijk aan een maand eerder.

Die brede graadmeter die het vertrouwen meet, zakte met 0,9 punten tot een stand van 91,5 punten. De index geeft beneden de 100 punten een negatief vertrouwen aan en is boven de 100 positief. Daarbij zijn de verwachtingen met betrekking tot de werkgelegenheid ook minder dan in december.

In de meeste grote economieën als Frankrijk en Duitsland zakte het vertrouwen. In Spanje en Italië was sprake van een verbetering. Ook in Nederland steeg het vertrouwen licht. In de hele Europese Unie was sprake van een daling met 0,6 punten tot een stand van 91,2.