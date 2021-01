SnowWorld praat met banken over vrijstellingen door crisis

Uitbater van skihallen SnowWorld wordt hard geraakt door de coronacrisis. Vanwege de lockdownmaatregelen zijn de indoorskihallen al weken dicht en dat gebeurt ook precies in het voor het bedrijf belangrijke wintersportseizoen. De sluiting zal logischerwijs negatief doorwerken in de resultaten van SnowWorld. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden voert de onderneming gesprekken met banken over vrijstellingen van overeenkomsten.

SnowWorld geeft in een handelsupdate over boekjaar 2019/2020 aan dat het tijdelijk niet aan de afgesproken bankconvenanten zal kunnen voldoen. Daarop zijn gesprekken gestart met KBC en Belfius. SnowWorld zegt dat er geen indicaties zijn dat de banken niet willen meebewegen. Er is volgens het bedrijf ook nog geen reden tot zorg dat SnowWorld dit jaar niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

SnowWorld sloot de twaalf maanden tot en met september af met een omzet van 35,2 miljoen euro. Dat betekende op jaarbasis een groei met 3,3 procent. Vooral overnames hielpen de opbrengsten van de onderneming vooruit. Ondanks dat de SnowWorld-vestigingen in het voorjaar ook enige weken dicht moesten, was er bij alle locaties sprake van een hogere omzet in vergelijking met een jaar terug. Volgens SnowWorld zou zonder corona sprake zijn geweest van het beste boekjaar ooit.