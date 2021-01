‘AEX begint lager aan laatste handelsdag januari’

De aandelenbeurs in Amsterdam begint vrijdag waarschijnlijk met verlies aan de laatste handelsdag van januari. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting lager openen. Beleggers lijken zich op te maken voor een nieuwe turbulente beursdag. Donderdag gingen de beurzen bij de opening hard omlaag, maar werden de verliezen in de loop van de dag weer weggewerkt.

De aandacht blijft daarbij uitgaan naar de beursgekte op Wall Street rond bedrijven waar kleine beleggers zich via sociale media achter hebben geschaard. Deze bedrijven, waaronder winkelketen GameStop en bioscoopketen AMC, gingen donderdag hard onderuit nadat populaire beleggingsapps als Robinhood de handel in deze aandelen hadden beperkt. Leden van het Amerikaanse Congres willen nu via hoorzittingen meer inzicht krijgen over het uitzonderlijke koersverloop van deze aandelen.

In de strijd tegen het coronavirus liet het Amerikaanse Novavax weten dat het vaccin van het biotechbedrijf bij negen op de tien mensen bescherming biedt tegen Covid-19. Ook zou het middel op basis van voorlopige resultaten bijna net zo effectief zijn tegen de Britse variant van het virus.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt daarnaast vrijdag met een oordeel over het vaccin van farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. Tussen de Europese Commissie en AstraZeneca is een fel conflict ontstaan nadat de Brits-Zweedse farmaceut meedeelde in het eerste kwartaal veel minder dan het eerder beloofde aantal doses van zijn vaccin te leveren.

Op het Damrak kwam Signify met cijfers. Het verlichtingsbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer winst, maar verwacht nog lang last te hebben van de effecten van de coronacrisis. Donderdag werd al bekend dat de voormalige lichttak van Philips wereldwijd meer dan 700 banen gaat schrappen, waarvan 250 in Nederland.

Aan het overnamefront liet AkzoNobel weten een bindend bod van 1,4 miljard euro te hebben uitgebracht op zijn Finse branchegenoot Tikkurila. Eerder deze maand maakte de verfmaker al bekend interesse te hebben in Tikkurila. Met het bod ontketent AkzoNobel een overnamestrijd met het Amerikaanse PPG.

In Oslo staat SSAB in de schijnwerpers. Het Zweedse staalbedrijf heeft zich teruggetrokken uit de overnamegesprekken rond het hoogovencomplex van Tata Steel in IJmuiden. Volgens de Zweden wogen de te behalen voordelen van de deal uiteindelijk toch niet op tegen de kosten en investeringen die nodig zouden zijn geweest.

De euro was 1,2104 dollar waard, tegen 1,2122 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 52,23 dollar. Brentolie kostte een fractie minder op 55,51 dollar per vat.