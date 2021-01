Smartphonemaker Xiaomi sleept Amerikaanse staat voor de rechter

De Chinese smartphonemaker Xiaomi spant een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse ministeries van Defensie en Financiën, omdat het eerder deze maand op een zwarte lijst werd gezet door de Amerikanen. Xiaomi noemt de zwarte lijst “ongrondwettelijk” en wil dat een rechter het besluit terugdraait. Uit de rechtszaak blijkt ook dat de Amerikaanse ministers van Defensie, Lloyd Austin, en Financiën, Janet Yellen, als beklaagden zijn aangemerkt.

Xiaomi zegt dat het besluit leidt tot “dreigende, ernstige en onherstelbare schade als de aanduiding van kracht blijft en de beperkingen van kracht worden”, aldus documenten van de rechtbank van Columbia. Xiaomi benadrukte nog eens dat het bedrijf niet in handen is van, wordt gecontroleerd door of anderzijds banden heeft met de Chinese overheid of het leger, of andere entiteiten die iets te maken hebben met de Chinese defensie-industrie.

Volgens de Verenigde Staten heeft Xiaomi, dat geldt als de op twee na grootste smartphonemaker ter wereld, banden met het Chinese leger. Door de zwarte lijst moesten Amerikaanse investeerders hun belangen in het bedrijf opgeven.

Onder president Donald Trump startten de Verenigde Staten vanwege nationale veiligheid een harde lijn tegen Aziatische bedrijven. Smartphonemaker Huawei en chipproducent SMIC stonden ook al op de zwarte lijst. Daardoor konden Amerikaanse bedrijven geen technologie meer aan ze leveren, mits ze een vergunning daarvoor hadden. Ook de grote Chinese oliemaatschappij CNOOC kwam op de zwarte lijst. Dat kwam door het conflict in de Zuid-Chinese Zee, waar naast China veel andere landen aanspraak maken op delen van de zee. CNOOC voert boringen uit in dat gebied, wat volgens de Amerikanen neerkwam op “roekeloos en oorlogszuchtig gedrag”.