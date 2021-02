Koopjesketen Action wil deuren openen voor afhalers

Koopjesketen Action wil de deuren zodra dat mag openen voor afhalers. De overheid beslist waarschijnlijk later deze week of en wanneer dit weer mag. De discounter wil de afhaalmogelijkheid die het nu in andere Europese landen aanbiedt ook in Nederland mogelijk maken. Maar Action benadrukt wel dat het niet om een echte webwinkel gaat.

In Frankrijk, Belgiƫ, Duitsland en Oostenrijk is sinds de eerste lockdowns al een afhaalsysteem opgetuigd, om het winkelverkeer door te kunnen laten gaan. Daar kunnen klanten via de website producten bij hun lokale winkel reserveren en daar ophalen. Klanten betalen pas in de winkel.

Volgens een woordvoerder van de keten is dat geen webshop, omdat er niet online wordt betaald en de producten niet worden verstuurd en bezorgd. Action staat erom bekend dat het geen webshop heeft en dat klanten naar de winkel moeten voor hun aankopen. Een ‘echte’ webshop zit er omwille van de lage marges vooralsnog niet in.

Als alles meezit, wil Action in Nederland een soortgelijk afhaalsysteem optuigen. “We hebben er zo veel ervaring mee dat we het kunnen inzetten zodra het kan. In Nederland wordt het interessant wat er mogelijk wordt”, stelt de zegsman, die aangeeft dat Action nu nog niet weet waar het precies aan toe is en daarom de persconferentie van het kabinet van dinsdagavond afwacht. Ook is het voor Action nog onduidelijk wat het assortiment precies mag worden en hoe de regels worden om met klanten om te gaan.

In de landen waar klanten al spullen kunnen afhalen werkt Action met een artikelenlijst met categorieĆ«n waarop staat wat wel verkocht mag worden en wat niet. Daar past de winkel het aanbod op aan. Action zegt in Nederland veel vragen van klanten te krijgen over praktische spullen, zoals kapotte lampjes. “Die moeten ze nu bij een bouwmarkt halen voor een veel hoger bedrag”, aldus Action.