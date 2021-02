Nintendo voert verkoopverwachtingen voor Switch op

Spelcomputer Nintendo Switch is de laatste tijd zo populair dat de Japanse fabrikant zijn verkoopverwachtingen opnieuw heeft verhoogd. Door het vele thuiszitten vanwege de coronapandemie zijn spelcomputers niet aan te slepen. Vooral de Switch wordt flink meer verkocht, terwijl rivalen Sony en Microsoft nog kampen met leveringsproblemen voor de nieuwe Playstation 5 en de Xbox Series X en S.

Nintendo rekent erop in zijn hele boekjaar, dat loopt tot eind maart, ongeveer 26,5 miljoen exemplaren van de Switch en zijn goedkopere variant Switch Lite te verkopen. Eerder rekende het concern nog op 24 miljoen verkopen. Maar dat aantal ging Nintendo afgelopen kwartaal al voorbij. In de eerste negen maanden van het boekjaar zijn al 24,1 miljoen verkocht.

Het succes van de Switch en populariteit van spellen als Animal Crossing: New Horizons en Super Mario 3D All-Stars legt Nintendo bepaald geen windeieren. Financieel kende de onderneming in de feestdagenperiode het beste kwartaal sinds 2008. Het operationele resultaat dikte volgens analisten veel sterker aan dan verwacht. Het bedrijf verhoogde ook zijn prognose voor de bedrijfswinst in het hele jaar met ongeveer een kwart.

Toch had Nintendo in 2020 ook last van de virusuitbraak. Zo moesten spelontwikkelaars veel vanuit huis werken, wat het produceren van nieuwe spellen moeilijker maakte. Hierdoor verschenen er ook niet zoveel nieuwe toptitels. Fans rekenen er daarom op dat er in 2021 weer meer spellen zullen verschijnen. Binnenkort brengt Nintendo in ieder geval een nieuwe versie van Super Mario 3D World uit en in april komt er een nieuwe Pokémon Snap voor de Switch.