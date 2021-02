‘Woningtekort loopt de komende jaren verder op’

De woningnood wordt de komende jaren alleen maar groter. Dit jaar wordt een tekort voorzien van zo’n 285.000 woningen, meldt vastgoedadviseur Capital Value op basis van onderzoek in samenwerking met ABF Research.

Toch is het huidige woningtekort wat lager dan eerder werd verwacht. Dat komt doordat de bevolking minder snel is gegroeid door de coronapandemie. Volgens het onderzoek stijgt het tekort volgens de huidige prognoses in 2023 naar 355.000 woningen. Pas vanaf 2027 wordt een echte daling voorzien.

Dat komt doordat het bouwen van woningen gemiddeld bijna twee jaar duurt en voor grotere projecten drie jaar. Daarnaast zijn de afgelopen jaren minder bouwvergunningen afgegeven dan er nodig waren. Dat is een gevolg van de coronacrisis en de PFAS- en stikstofcrisis. De grootste woningtekorten zijn te vinden in de grote steden en voor starters en ouderen.

De vastgoedadviseur merkt wel op dat beleggers en woningcorporaties een record aan kapitaal beschikbaar hebben. “Als er beter wordt samengewerkt en vergunningenprocedures kunnen worden versneld, kunnen zij de komende jaren gezamenlijk meer dan 35.000 betaalbare huurwoningen per jaar bouwen”, schrijft Capital Value.

Het aantal nieuwe vergunningen zou volgens de onderzoekers kunnen worden opgeschroefd naar zeker 80.000 per jaar. Vorig jaar werden er volgens de laatste prognoses zo’n 62.000 bouwvergunningen afgegeven. Het kabinet heeft als doelstelling om elk jaar 75.000 nieuwe woningen te realiseren.