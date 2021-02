ExxonMobil lijdt eerste jaarverlies in vier decennia

Olieconcern ExxonMobil heeft in 2020 zijn eerste jaarverlies in zeker veertig jaar geleden. Onder de streep resteerde een min van 22,4 miljard dollar, doordat zijn bezittingen fiks minder waard zijn geworden gedurende de coronapandemie.

De wereldwijde prijzen voor olie en gas kelderden hard na de uitbraak van het coronavirus. Doordat er veel minder werd gereisd, auto gereden en de industrie tijdelijk minder hard draaide was er ook minder vraag naar brandstoffen.

In het laatste kwartaal van 2020 schreef ExxonMobil mede daardoor 19,3 miljard dollar af op aardgasvelden in de Verenigde Staten en andere bezittingen. Als deze eenmalige post niet wordt meegerekend, behaalde het bedrijf in het laatste kwartaal van vorig jaar nog wel een winst van 110 miljoen dollar. De omzet daalde in dezelfde periode met ruim 30 procent tot 46,5 miljard dollar.

ExxonMobil voerde als reactie op de coronacrisis forse kostenbesparingen door. De operationele kosten daalden daardoor met 8 miljard dollar. Dat ging gepaard met een grote ontslagronde. In oktober kondigde het concern aan het wereldwijde personeelsbestand met 15 procent in te krimpen, waardoor ongeveer 14.000 banen zouden verdwijnen.

Ondanks de crisis blijft ExxonMobil vasthouden aan zijn dividendbeleid. Waar onder andere Shell in 2020 de winstdeling met aandeelhouders verlaagde, blijft het Amerikaanse concern erbij dat het dividend zelfs gehandhaafd kan blijven als de olieprijzen weer zakken. Het dividend van 3,7 miljard dollar dat ExxonMobil ieder kwartaal uitkeert is het op twee na hoogste van alle bedrijven in de Amerikaanse beursindex S&P 500.