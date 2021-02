Siemens Energy schrapt wereldwijd 7800 banen

Siemens Energy gaat de komende jaren wereldwijd 7800 banen schrappen, vooral in Duitsland en de Verenigde Staten. Veel banen worden geschrapt bij het onderdeel dat onder meer turbines maakt die worden gebruikt in gas- en kolencentrales. Het is volgens een woordvoerder nog niet duidelijk of er ook in Nederland banen verdwijnen.

Er werken nu zo’n 500 mensen voor Siemens Energy in Nederland. In 2018 nam het Nederlandse industriële concern VDL nog de fabriek van Siemens in Hengelo over. Daar werden onder meer gasturbines gebouwd.

Veel landen willen onder meer hun CO2-uitstoot verlagen, waardoor ze steeds meer gebruik maken van hernieuwbare energie en minder fossiele brandstoffen. “De energiemarkt verandert aanzienlijk en dat biedt kansen, maar tegelijkertijd ook grote uitdagingen”, zegt topman Christian Bruch van Siemens Energy. Eerder maakte Siemens Energy al bekend 300 miljoen euro aan kosten te besparen.

Siemens Energy boekte in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar 99 miljoen euro winst en de omzet kwam uit op ruim 6,5 miljard euro. In het hele boekjaar, dat tot 30 september loopt, verwacht het Duitse bedrijf zowel qua winst als omzet te groeien.