UWV: driekwart Nederlandse bedrijven geraakt door corona

De coronapandemie heeft zeker driekwart van de Nederlandse bedrijven in meer of mindere mate geraakt. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV op basis van een enquête onder bijna 2800 bedrijven. Werkzaamheden vielen stil, thuiswerken werd de norm en ondernemers moesten aanpassingen doorvoeren voor de 1,5 meterregel.

Van alle bedrijven die vorig jaar zijn geraakt door de coronacrisis, geeft de helft aan dat het werk gedeeltelijk of helemaal wegviel. Vooral in de horeca en de sector voor cultuur, sport en recreatie was dit het geval, met het wegvallen van werk bij respectievelijk 80 procent en 85 procent van de bedrijven.

Vervoers- en opslagbedrijven, de industrie en groothandelaren hadden volgens het UWV relatief vaak last van een verminderde vraag naar hun producten of diensten. Negen van de tien onderwijsinstellingen die last hadden van corona, geven aan dat dit kwam doordat leraren hun lessen ineens online moesten geven. Ook veel financiële instellingen meldden een grote impact door het thuiswerken.

Niet alle sectoren hadden volgens het UWV evenveel last van de pandemie en lockdownmaatregelen. Zo geeft in de landbouw ruim de helft (54 procent) van de ondervraagde ondernemers aan dat het coronavirus niet of nauwelijks invloed had. In de bouw liet de helft van de ondervraagde bedrijven weten dat de virusuitbraak niet of nauwelijks van invloed was.

De enquête werd in opdracht door het UWV uitgevoerd door onderzoeksbureau DESAN. De resultaten stammen al van voor de aanscherping van de lockdownmaatregelen in december.