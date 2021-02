Winkelbedrijven wachten mogelijke versoepelingen in spanning af

Winkelbedrijven wachten in spanning af op het definitieve besluit van het kabinet om het ophalen van vooraf bestelde producten bij winkels weer toe te staan. De omzet die click and collect zal genereren is naar verwachting lang niet genoeg om de verloren omzet van winkelsluitingen te compenseren, evengoed wordt de stap alom gezien als een eerste op weg naar herstel.

Bij schoenenketen VanHaren wachten ze het definitieve besluit van het kabinet met spanning af. De schoenenverkoper heeft al een bel-en-besteldienst waarmee klanten uit de lokale winkelvoorraad kunnen bestellen. Het passen en ruilen van schoenen is op deze manier niet mogelijk. Retourneren kan pas weer als de fysieke winkels open zijn. Het bedrijf kon nog niet zeggen of deze dienst na de versoepeling van de maatregelen blijft bestaan.

Ook Dille & Kamille heeft een bel-en-besteldienst. Volgens de huis-tuin-en-keukenwinkel blijft deze dienst ook bestaan als het ophalen van bestellingen bij de winkel wordt toegestaan. Het bedrijf is druk met de planning vanwege de aanstaande versoepelingen.

Primera ziet de ophanden zijnde versoepeling van de maatregelen een eerste stap naar verdere verlichting. In veel Primera-winkels zijn nog wel pakketpunten van PostNL en DHL, die wel openbleven. Volgens een Primera-woordvoerder is het noodzakelijk dat bestellingen vooraf zijn gegaan door een mail of een belletje naar de lokale Primera-winkel. Via het instellen van tijdslots en door gebruik te maken van looproutes moet het afhalen van bestellingen veilig kunnen.

Impulsaankopen zoals het kopen van een staatslot zijn niet toegestaan. Aan het begin van de lockdown was er in de winkels van Primera, maar ook die van branchegenoten AKO, Bruna en The Read Shop alom verwarring, omdat het niet was toegestaan aankopen te doen in de winkel. Primera maakt onder andere gebruik van afzetlinten om duidelijk te maken wat wel en niet kan.

Parfumerieketen Douglas is druk bezig om de eventuele verlichting van de maatregelen in de winkels handen en voeten te geven. Met Valentijnsdag voor de deur breekt voor Douglas een belangrijke periode aan. De keten kon tijdens de lockdown deels terugvallen op de webwinkel waar het de laatste tijd veel drukker is. Het eventueel toestaan van click and collect geldt voor Douglas als een aanvulling op bestaande initiatieven om verkopen mogelijk te maken, zoals bezorging door een aantal van de Douglas-filialen.

Bij beddenverkoper Beter Bed hopen ze dat het toestaan van click and collect ook betekent dat klanten de winkel binnen mogen komen. Bij het kopen van een bed is het volgens Beter Bed noodzakelijk om klanten in het proces te begeleiden en informatie te verstrekken. Volgens het bedrijf is het goed mogelijk om klanten op afspraak volgens de regels veilig binnen te laten.

Brancheorganisatie INretail heeft in de Haagse lobby benadrukt dat meubelzaken, maar ook autoverkopers niet geholpen zijn met louter de mogelijkheid producten bij de voordeur af te halen. Er is echter nog veel onduidelijk over wat de randvoorwaarden van de maatregelen zullen zijn.