Bayer sluit deal van 2 miljard dollar in Roundup-kwestie

De Duitse chemiereus Bayer heeft een overeenkomst gesloten ter waarde van 2 miljard dollar voor het afhandelen van toekomstige claims rond de onkruidverdelger Roundup, die kankerverwekkend zou zijn. Het bedrijf en advocaten die Amerikaanse consumenten vertegenwoordigen bereikten daarover een akkoord.

Bayer slaagde er eerder niet in een regeling te treffen. De deadline die een rechter in de VS eerder stelde verliep en daarmee dreigden opnieuw kostbare rechtszaken voor schadevergoedingen door mensen die zeggen ziek te zijn geworden door Roundup. Na die tegenvaller legde Bayer meer geld opzij om de kwestie op te lossen. Dat bedrag ging omhoog van 1,3 miljard naar 2 miljard dollar.

Bayer kreeg de kwestie rond Roundup in zijn maag gesplitst als erfenis van de eerdere overname van het Amerikaanse Monsanto. Met die deal was in 2018 zo’n 63 miljard dollar gemoeid.

Bayer stelt de 2 miljard dollar ter beschikking voor een initiƫle periode van vier jaar als compensatie en om diagnostische hulp te dekken. Mensen die zijn blootgesteld aan Roundup en bij wie non-Hodgkin-lymfoom is vastgesteld, kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding van maximaal 200.000 dollar.

Het bedrijf zelf heeft altijd gezegd dat de onkruidverdelger veilig is. Studies en gezondheidsautoriteiten hebben volgens Bayer geoordeeld dat glyfosaat, de werkzame stof in Roundup, niet kankerverwekkend is voor mensen. In onder andere Nederland is Roundup ook nog steeds te koop.

De huidige deal is ook bedoeld om tegemoet te komen aan eerdere zorgen van de federale rechter in San Francisco. Die zette vraagtekens bij de rechtmatigheid van een eerder plan. In juni bereikte Bayer een bredere schikking van 9,6 miljard dollar die een einde zou maken aan het grootste deel van de reeds aangespannen rechtszaken in de VS, waarin werd beweerd dat Roundup kanker veroorzaakt.