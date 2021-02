EU verwacht alle problemen rond Iers brexitprotocol op te lossen

De Europese Unie denkt dat alle problemen rond het Noord-Ierse brexitprotocol kunnen worden opgelost. Dat zei vicepresident van de Europese Commissie Maroš Šefčovič tegen tv-zender RTE. Volgens Šefčovič biedt het afgesproken akkoord van eind vorig jaar voldoende flexibiliteit om problemen op te lossen. De Britse eis voor een langere overgangsperiode leek daarmee afgewezen.

Eerder uitte de Britse minister Michael Gove aan Brussel zijn zorgen over de ontstane situatie, zoals de hapering van leveringen aan Noord-Ierse supermarkten. Op woensdag volgde crisisberaad met de Europese Commissie. Naast Gove en Šefčovič schoven ook de Noord-Ierse premier Arlene Foster en vicepremier Michelle O’Neill digitaal aan.

Als onderdeel van het brexitakkoord uit 2019 blijft (het Britse) Noord-Ierland deel uitmaken van de Europese interne markt. Daarmee moest worden voorkomen dat er een harde grens nodig was tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland. Goederen, agrarische producten en levende have die vanuit Groot-Brittannië en andere landen van buiten de EU via Noord-Ierland de EU binnenkomen, moeten daarom aan Europese invoereisen voldoen en worden in vier Noord-Ierse havens en de luchthaven van Belfast gecontroleerd.

De eerste drie maanden van dit jaar vormen daarop een uitzondering. Toch ontstonden er problemen met bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten. De Britten verzochten daarop de EU om de overgangsperiode te verlengen tot 2023. De Britse premier Boris Johnson dreigde al delen van het akkoord eenzijdig terzijde te schuiven. Hij zei in het Britse parlement dat hij er alles aan zal doen om een grens in de Ierse Zee te voorkomen.

De Noord-Ierse vice-minister Michelle O’Neill, die ook bij de bijeenkomst aanwezig was, vertelde aan RTE dat Šefčovič heel duidelijk was over het strikt implementeren van het volledige protocol.