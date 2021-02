Mitsubishi en Panasonic smaakmakers op Japanse beurs

Automaker Mitsubishi Motor en elektronicaconcern Panasonic waren woensdag in trek op de Japanse aandelenbeurs. Ze kwamen met beter dan verwachte resultaten en vooruitzichten. Ook de Japanse spoorwegbedrijven en de luchtvaartmaatschappijen, die zwaar worden getroffen door de coronapandemie, werden opgepikt na een daling van het aantal dagelijkse coronabesmettingen in het land. Dinsdag werd de noodtoestand in Tokio en omliggende gebieden nog verlengd tot 7 maart.

De Nikkei in Tokio eindigde 1 procent hoger op 28.646,50 punten. Het was de derde winstdag op rij. Mitsubishi maakte een koerssprong van 10 procent. De autofabrikant verwacht dit jaar minder verlies te lijden dan eerder werd gevreesd. Ook concurrent Toyota (plus 4 procent) zat in de lift. De leveranciers van auto-onderdelen aan Toyota, Denso en Aisin Seiki, verhoogden hun verwachtingen. Spoorwegbedrijf West Japan Railway en luchtvaartmaatschappij Japan Airlines kregen er dik 6 procent bij.

Panasonic won ruim 3 procent. Het elektronicaconcern schroefde zijn winstverwachting voor het jaar op dankzij een herstel van de omzet. Het bedrijf, dat al jarenlang samenwerkt met de Amerikaanse automaker Tesla, profiteerde van de toegenomen vraag naar zijn accu’s voor elektrische auto’s. Ook verkocht Panasonic meer ventilatiesystemen vanwege de coronapandemie.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,3 procent lager. De Chinese webwinkel Alibaba zakte 4 procent ondanks sterke kwartaalresultaten. De cijfers werden echter overschaduwd door de zorgen over het onderzoek van de Chinese autoriteiten naar de marktpositie van het bedrijf. De beurs in Shanghai daalde een fractie. Volgens marktonderzoekers Caixin en Markit groeide de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in januari in het traagste tempo in negen maanden.