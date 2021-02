Ook Nederlandse beleggers stortten zich op GameStop

Ook Nederlandse particuliere beleggers hebben zich in januari mee laten slepen rond de gekte die door zogeheten Reddit-beleggers is veroorzaakt. Uit maandcijfers van broker BinckBank bleek Reddit-favoriet GameStop het populairste aandeel om in te investeren in de VS. De Amerikaanse bioscoopketen AMC Entertainment, wier aandelen eveneens tot grote hoogte werden gestuwd door de Reddit-gekte, stond eveneens in de top 5.

De beurswaarde van GameStop, een door veel analisten afgeschreven winkelketen, ging de voorbije periode meerdere keren door het dak. Aan de ene kant dreven particuliere beleggers op internetfora de prijs op door massaal in te stappen bij het bedrijf. Investeringsfondsen die speculeerden op een koersdaling dreigden zo onhoudbare verliezen te lijden, en werden zo gedwongen aandelen van die bedrijven bij te kopen. Een extra koersexplosie was het resultaat. Ook bij AMC wilden de particuliere beleggers de grote investeerders, die op een koersdaling rekenden, een hak zetten.

Nederlandse beleggers hebben zich vorige maand dus duidelijk ook gestort op de aandelen van GameStop en AMC, al deden zij dat voorzichtig. Als het gaat om belegd vermogen in de VS dan staan de bedrijven niet in de top 10. De top vier bestaat daar uit Tesla, Apple, Amazon en Microsoft.

In Nederland was Shell in januari het populairste aandeel bij BinckBank-klanten. Ook qua belegd vermogen stond het olie- en gasconcern op een. Verder was maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway een populair aandeel, maar dit bedrijf stond niet bij de toppers als het gaat om de totale inleg. ING en chipmachinemaker ASML stonden hoog in beide lijsten.