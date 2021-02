Werkgelegenheid VS neemt weer toe na dip in december

Het Amerikaanse bedrijfsleven heeft in januari per saldo 174.000 nieuwe banen gecreëerd. Na het banenverlies een maand eerder is dat cijfer uit het maandelijkse banenrapport van loonstrookverwerker ADP een meevaller. Ook omdat er veel meer banen bijkwamen dan waar economen in doorsnee op hadden gerekend.

De stijging kan een teken zijn dat de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten weer aantrekt na de dip in december. Toen verdwenen er een herziene 78.000 banen. Nu er steeds meer gevaccineerd wordt tegen corona kan de arbeidsmarkt zich mogelijk sneller gaan herstellen. Ook kiezen enkele grote staten als New York en Californië ervoor om sommige beperkingen aan bedrijven weer op te heffen.

De dienstensector was goed voor de meeste nieuwe banen, namelijk 156.000. Met name in de onderwijs- & gezondheidszorgsector en de zakelijke dienstverlening kwamen er veel banen bij. Alleen in de IT-sector verdwenen er per saldo banen. De bouw was met 18.000 nieuwe banen ook goed voor de nodige nieuwe werkgelegenheid.

De cijfers van ADP lopen vooruit op het maandelijkse banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. In die studie worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector in de Verenigde Staten meegenomen.