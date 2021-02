Yellen roept toezichthouders bijeen om Gamestop-zeepbel

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen roept de toezichthouders van de aandelenmarkt en de financiële markten bijeen om te spreken over de hevige koersschommelingen als gevolg van handel door particulieren in aandelen van onder meer Gamestop. Vorige week schoot het aandeel Gamestop flink omhoog door particuliere beleggers maar maandag en dinsdag raakte het tientallen procenten van zijn waarde weer kwijt.

Yellen gaat de marktvolatiliteit bespreken met de hoofden van beurswaakhond SEC, de Federale Reserve, de Federale Reserve Bank van New York en de waakhond van de derivatievenmarkt CFTC. Daarvoor heeft ze toestemming gevraagd van juristen op het gebied van ethiek van haar departement omdat zij in het verleden geld ontving voor spreekbeurten bij hedgefonds Citadel LLC. Dat fonds verloor veel geld doordat particuliere beleggers de waarde van aandelen van onder meer gamestop opstuwden, terwijl Citadel op waardeverlies had ingezet.

Een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën zei dat de bijeenkomst mogelijk woensdag al plaatsvindt. “Minister Yellen vindt de integriteit van de markten belangrijk en heeft gevraagd om een discussie over de recente wisselvalligheid in de financiële markten en of de recente gebeurtenissen rijmen met het beschermen van investeerders en eerlijke en efficiënte markten”, zei een woordvoerder van het ministerie tegen persbureau Reuters.