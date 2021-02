‘Britse economie krimpt opnieuw door nieuwe lockdown’

De aangescherpte coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk zitten het herstel van de Britse economie in de weg. Waarschijnlijk is in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw sprake van krimp, voorspelt de Britse centrale bank.

Ook zijn de vooruitzichten voor heel 2021 naar beneden bijgesteld. De Bank of England denkt dat de Britse economie dit jaar nog zo’n 5 procent zal groeien. Bij de vorige raming in november werd nog op een plus van 7,3 procent gerekend. Dit sombere vooruitzicht betekent een fikse domper, maar was wel te verwachten omdat de Britten momenteel weer te maken hebben met strenge lockdownmaatregelen.

Toch vinden de beleidsmakers bij de centrale bank het nog niet nodig om verder in te grijpen. Ze besloten donderdag om de rente op hetzelfde lage niveau te houden en niet te sleutelen aan het opkoopbeleid voor obligaties. Het belangrijkste rentetarief in Londen blijft daardoor staan op 0,1 procent, het laagste niveau ooit.

Britse banken kregen daarbij wel een dubbele boodschap mee. De Bank of England wil dat ze zich voorbereiden op negatieve rentetarieven, maar de financiƫle sector moet die opmerking volgens de centrale bank niet beschouwen als een signaal dat er ook echt negatieve rentes in aantocht zijn.