Elektrisch autorijden wint terrein, een op zes nu elektrisch

Elektrisch rijden wint in Europa duidelijk terrein. Volgens de Europese brancheorganisatie ACEA was in het slotkwartaal van 2020 een op de zes geregistreerde nieuwe personenauto’s een elektrisch model. Over heel 2020 gaat het om iets meer dan 10 procent van de nieuwe wagens. Dat was in 2019 nog 3 procent.

Volgens de ACEA wordt de vraag naar elektrische wagens aangejaagd door stimuleringspakketten van overheden in de coronacrisis. De brancheorganisatie geeft aan dat de steunhulp met name positief heeft uitgepakt voor de verkoop van auto’s met een elektromotor of andere alternatieve krachtbron. Hybride voertuigen waren vorig jaar goed voor een marktaandeel van bijna 12 procent. Dat was een jaar eerder nog 5,7 procent.

Daarnaast ging de verkoop van conventionele benzine- en dieselauto’s, die nog wel de markt domineren, juist omlaag. In het slotkwartaal van 2020 was ongeveer een kwart van de geregistreerde auto’s uitgerust met een dieselmotor. Dat was een jaar eerder nog dik 30 procent.

Bij de benzineauto’s was de daling nog sterker. Dit percentage ging van 56,6 eind 2019 naar 40,6 nu. Bijna de helft van alle in 2020 verkochte auto’s had een benzinemotor, waarmee het nog wel de grootste groep blijft.

Alle alternatieve varianten bij elkaar, dus naast elektrische en hybride auto’s ook die op waterstof of lpg rijden, waren in het slotkwartaal van 2020 goed voor ruim een derde van de markt. Op jaarbasis stegen de verkopen van deze voertuigen met bijna 144 procent.

Duitsland, de grootste economie van Europa, was de grootste aanjager van de groei van alternatieve varianten met een stijging in het slotkwartaal van vorig jaar van 237 procent op jaarbasis. Nederland tekende in de periode een groei van 63 procent op.