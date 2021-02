Record op Wall Street na meevallende uitkeringsaanvragen

De aandelenbeurzen in New York zijn met winsten de handel uitgegaan. De S&P 500 bereikte een nieuw record na meevallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het aandeel GameStop, dat onlangs door particuliere beleggers op forumsite Reddit de hoogte in werd gestuwd, ging hard onderuit.

De Dow-Jonesindex steeg 1,1 procent tot 31.055,86 punten. De bredere S&P 500 won ook 1,1 procent tot 3871,74 punten en de techgraadmeter Nasdaq won 1,2 procent tot 13.777,74 punten.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid maakte bekend dat het aantal wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten met 33.000 was gedaald tot 779.000, het laagste aantal sinds november. Dat was een sterkere daling dan economen in doorsnee hadden voorzien, wat er mogelijk op wijst dat de ergste ontslaggolf door de recente piek aan coronabesmettingen voorbij is

Spelletjesketen GameStop ging 42 procent onderuit en bioscoopbedrijf AMC verloor 21 procent van zijn beurswaarde. Door acties van kleine beleggers op internetforum Reddit wonnen die bedrijven de afgelopen tijd juist flink aan waarde, maar inmiddels naderen de prijzen van de aandelen weer hun oude niveaus.

De kersverse minister van Financiƫn, Janet Yellen, kondigde aan dat toezichthouders de onlineacties rond het stormachtige koersverloop moeten onderzoeken.

De olieprijzen stegen verder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent meer waard op 56,37 dollar, dicht bij het hoogste niveau in grofweg een jaar tijd. Brentolie klom 0,8 procent tot 58,92 dollar per vat.

Het kartel van olieproducerende landen OPEC sprak deze week samen met bondgenoten af de huidige productiebeperkingen te verlengen. Daarnaast anticiperen handelaren alvast op een herstel van de vraag naar de grondstof als de wereldeconomie na grootscheepse vaccinatieprogramma’s weer beter gaat draaien. Olieconcerns stegen licht. Chevron won een fractie terwijl ExxonMobil bijna 2 procent vooruitging.

Onlinemarktplaats eBay schoot 5,3 procent omhoog. Het internetbedrijf verdubbelde in het voorbije kwartaal zijn winst dankzij de toeloop van thuiszittende consumenten. Daarop verhoogde eBay ook de vooruitzichten voor heel het gebroken boekjaar. Betalingsbedrijf Paypal won 7,4 procent na beter dan verwachte cijfers.

De euro was 1,1964 dollar waard, tegenover 1,2024 dollar een dag eerder.