Biden: Amerikaanse economie zit nog altijd in de problemen

De Amerikaanse economie zit nog altijd in de problemen. Die woorden sprak de Amerikaanse president Joe Biden vrijdag tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis. De Democraat hekelde het gegeven dat de Republikeinen niet bereid zijn om de volledige omvang van zijn coronasteunpakket “dat nodig is om de crisis aan te pakken” te ondersteunen.

Volgens Biden bereiken een heleboel mensen een soort van breekpunt. Hij beloofde snel te zullen handelen, waarbij de president verwees naar het zwakker dan verwachte banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag bekendmaakte. Volgens Biden is het beter om nu voor snelheid te kiezen dan voor voortslepende onderhandelingen over regels.

Uit de banencijfers kwam naar voren dat de lonen in de particuliere sector nauwelijks zijn gestegen. In de horeca en vrijetijdssector verdwenen de afgelopen twee maanden bijna 600.000 banen. Het werkloosheidscijfer daalde wel, maar dat kwam vooral doordat sommige Amerikanen de zoektocht naar een baan opgaven.

In vergelijking met de piek van voor de pandemie zijn in de VS zo’n 10 miljoen banen verloren gegaan. Het rapport geeft het wetsvoorstel van Biden voor 1,9 biljoen dollar aan coronasteun kracht bij. De senaat stemde eerder op vrijdag in met de plannen, maar heeft wel een aantal wijzigingen in het plan aangebracht zoals extra steun voor ziekenhuizen op het platteland. Door de aanpassingen moet het Huis van Afgevaardigden, dat er al eerder mee instemde, er nog een keer over stemmen.

Biden ziet er niets in om het totale pakket te verkleinen. Volgens hem valt er een les te leren en dat is dat er niet genoeg kan worden gedaan. De commissies van het Huis en de Senaat hebben tot 16 februari de tijd om de stimuleringswetgeving op te stellen volgens de richtlijnen die eerder op vrijdag in de Senaat werden goedgekeurd.