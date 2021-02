Europese bierverkoop Carlsberg flink omlaag door lockdowns

Bierbrouwer Carlsberg heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar bijna de helft minder bier verkocht in West-Europa. De coronapandemie zorgde voor meer lockdownmaatregelen en sluitingen van de horeca. Dat kon niet worden gecompenseerd met thuisconsumptie.

Carlsberg bracht in heel coronajaar 2020 bijna 4 procent minder bier en andere drankjes aan de man dan een jaar eerder. Vooral op de belangrijke West-Europese thuismarkt had het Deense bedrijf het moeilijk. Een lichtpunt was het derde kwartaal, toen in die regio meer bier werd verkocht vanwege het zonnige weer en de horeca met aanpassingen weer open was. De verkopen in China stegen vorig jaar, doordat het land het virus snel onder controle leek te hebben.

De opbrengsten van Carlsberg liepen afgelopen jaar met ruim 11 procent terug tot 58,5 miljard Deense kroon, omgerekend zo’n 7,9 miljard euro. Ook ging de winst omlaag.

De brouwer ondervindt in veel landen nog steeds hinder van het coronavirus. De onderneming slaagde erin om de kosten terug te dringen door bijvoorbeeld minder uit te geven aan reclame. Voor dit jaar verwacht het bedrijf van de Nederlandse topman Cees ’t Hart dat de operationele winst, het resultaat voor aftrek van bepaalde posten zoals belastingen, zal stijgen.