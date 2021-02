‘Hypotheekrente blijft waarschijnlijk nog wel even dalen’

De hypotheekrente blijft dalen en daar komt voorlopig waarschijnlijk nog geen einde aan. Deze week verlaagde 80 procent van de geldverstrekkers de rente, waaronder alle grote banken, meldt De Hypotheekshop.

Volgens de adviesketen zijn de renteverlagingen het gevolg van een concurrentiestrijd. Het aantal verkopen krimpt dit jaar mogelijk ten opzichte van 2020 door de krapte op de woningmarkt. “Veel financiers willen dit jaar echter groeien, doordat er voldoende beleggers zijn die willen investeren in Nederlandse hypotheken”, aldus De Hypotheekshop.

Ook de verlaging van de overdrachtsbelasting per 1 januari heeft volgens De Hypotheekshop een effect op de hypotheekrente. Veel starters hebben gewacht tot januari met een aankoop, want kopers tot 35 jaar hoeven tot 1 april geen overdrachtsbelasting te betalen. Daarna geldt de vrijstelling alleen nog voor woningen tot 400.000 euro. Bij een huis dat duurder is, geldt dan een overdrachtsbelasting van 2 procent. Voor 1 april wordt daarom een piek verwacht in het aantal hypotheken dat wordt afgesloten. “En op piekmomenten willen geldverstrekkers scherp zijn in de tarieven”, aldus De Hypotheekshop.

De trend van een dalende rente werd half maart vorig jaar nog onderbroken door de uitbraak van het coronavirus in Nederland. Verschillende aanbieders gingen toen over tot lichte verhogingen van de rente. Nadat de markt in de zomermaanden tot rust was gekomen, begon de hypotheekrente vanaf augustus opnieuw te dalen.

Wie een hypotheek afsluit voor vijf jaar vast met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) komt nu gemiddeld uit op een rente van 1,03 procent. Bij tien jaar vast gaat het om 1,07 procent. Bij twintig jaar vast is de rente nu gemiddeld 1,35 procent.