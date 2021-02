Thuisbezorgd: bezorgdienst stopzetten bij extreem weer

Als het niet meer veilig is om voor maaltijdbezorgers de weg op te gaan dit weekend, zal Thuisbezorgd.nl de service stopzetten. Dat laat een woordvoerder weten. “Ik denk dat het zondag wel reëel is om je af te vragen of je mensen op de fiets door de sneeuw moet laten gaan”, zo klinkt het.

Thuisbezorgd zegt de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten te houden maar niet op voorhand al maatregelen te nemen. “We hebben ook te maken met restaurants die zeker in deze periode omzet willen blijven draaien. Maar de veiligheid van de bezorgers staat voorop. Wij zijn zoals altijd goed voorbereid en houden het in de gaten”, aldus de woordvoerder.

Maaltijdbezorger Deliveroo laat ook weten dat “veiligheid voorop staat”, maar dat ze de koeriers zelf laten beslissen wel of niet de weg op te gaan. “Het moet echt een uitzonderlijke situatie zijn om de bezorging helemaal stop te zetten. Zulk soort beslissingen worden waarschijnlijk op het moment zelf genomen”, zegt een woordvoerster.

Indien nodig neemt Deliveroo passende maatregelen, waaronder mogelijk het sluiten van zones of steden. Verder heeft het bedrijf de bezorgers vooraf met een extra e-mail op de hoogte gesteld van de verwachte situatie en hen gewaarschuwd extra voorzichtig te zijn.

Een woordvoerder van Uber Eats zegt dat er momenteel overleg wordt gevoerd over maatregelen die eventueel kunnen worden genomen als de weersomstandigheden te bar worden. Het bedrijf komt daar later op terug.