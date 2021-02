‘Meeste Porsche-verkopen zullen over tien jaar elektrisch zijn’

Bijna 80 procent van de auto’s die luxe-autofabrikant Porsche over tien jaar zal verkopen, zullen elektrisch zijn. Dat heeft topman Oliver Blume gezegd tegen de Duitse krant Bild am Sonntag.

Behalve volledig elektrische voertuigen zullen er aan het einde van dit decennium ook hybride varianten zijn. De Porsche 911 zal volgens de topman wel een verbrandingsmotor blijven houden, maar die kan ook synthetische brandstoffen aan.

Porsche gaf eerder al aan te verwachten dat in 2025 ongeveer de helft van de auto’s die het verkoopt elektrisch zullen zijn. De komende vijf jaar investeert Porsche 15 miljard euro in het elektrisch maken van het wagenpark, aldus de krant. De automaker heeft al een volledig elektrisch model, de Taycan. Daarvan zijn in 2020 meer dan 20.000 auto’s verkocht, schrijft de krant.