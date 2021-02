AkzoNobel staakt overnamestrijd om Fins Tikkurila

Verfmaker AkzoNobel staakt zijn poging om zijn Finse branchegenoot Tikkurila over te nemen nadat het Amerikaanse PPG Industries bekendmaakte zijn bod op de Finnen te verhogen tot 1,5 miljard euro. Het Nederlandse verfconcern bleek vorige maand bereid om 1,4 miljard euro neer te tellen voor Tikkurila.

Volgens AkzoNobel, bekend van merken als Flexa en Sikkens, wordt Tikkurila nu te duur. Daarmee is het voor de verfmaker niet mogelijk om waarde voor aandeelhouders en andere belanghebbenden te creƫren.

Met het eerdere bod ontketende AkzoNobel een overnamestrijd met PPG. Dat laatste bedrijf bood in eerste instantie 1,2 miljard euro voor Tikkurila. In 2017 probeerde PPG nog AkzoNobel in te lijven, maar die poging mislukte door verzet aan Nederlandse zijde.

Tikkurila is met een jaaromzet van 563,8 miljoen euro in 2019 een stuk kleiner dan het Nederlandse verfconcern, dat in hetzelfde jaar voor bijna 9,3 miljard euro aan verf en coatings verkocht.