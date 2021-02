Amerikaanse beleggers vol goede moed over coronasteun Biden

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag met winsten aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers op Wall Street rekenen erop dat de extra 1,9 biljoen dollar aan coronasteun, die president Joe Biden heeft toegezegd, in aantocht is. Ook reageert de markt op cijfers over het aantal virusbesmettingen in de Verenigde Staten. Daaruit komt naar voren dat het tempo waarin het virus zich verspreidt wat lijkt af te zwakken.

De Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden stemden vrijdag al in met een begrotingsresolutie die de Democraten in staat stelt om het nieuwe steunpakket zonder steun van de Republikeinen door het Congres te loodsen. Het duurt waarschijnlijk nog een paar weken voor de uiteindelijke wet is opgesteld. Volgens Biden is de steun hard nodig om de Amerikaanse economie door de crisis te helpen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,7 procent hoger op 31.350 punten. De bredere S&P 500 won 0,5 procent tot 3905 punten en techbeurs Nasdaq dikte 0,6 procent aan tot 13.941 punten. Vrijdag gingen de graadmeters ook al met winsten het weekend in.

Apple verloor in de eerste handelsminuten ruim 1 procent aan beurswaarde. Beleggers reageerden teleurgesteld op een verklaring van de Zuid-Koreaanse automakers Hyundai en Kia dat er geen gesprekken worden gevoerd met het Amerikaanse technologieconcern over een mogelijke samenwerking. In de afgelopen weken gingen er geruchten dat de autobouwers samen met Apple zelfrijdende elektrische auto’s zouden gaan ontwikkelen.

Speelgoedmaker Hasbro is daarnaast met resultaten naar buiten gekomen. Die konden beleggers niet bekoren en het aandeel werd ruim 2 procent lager gezet. Ook was er veel aandacht voor maker van elektrische auto’s Tesla, die dik 2 procent won. Tesla heeft 1,5 miljard dollar ge├»nvesteerd in bitcoins en wil de cryptomunt gaan accepteren als betaling voor producten.

Door dat laatste nieuws steeg de waarde van de bitcoin tot zo’n 43.000 dollar. De euro was 1,2061 dollar waard, tegen 1,2036 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,1 procent tot 57,47 dollar. Brentolie kostte ook 1,1 procent meer, op 59,96 dollar per vat.