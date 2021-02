President Biden ontvangt topbestuurders uit bedrijfsleven VS

De Amerikaanse president Joe Biden ontvangt dinsdag in het Witte Huis topbestuurders uit het bedrijfsleven in de Verenigde Staten. Er zal onder meer worden gepraat over het nieuwe coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar van Biden. Het gaat bijvoorbeeld om topman Jamie Dimon van de grote bank JPMorgan Chase en Doug McMillon van supermarktconcern Walmart.

Vicepresident Kamala Harris zal ook aanwezig zijn bij de ontmoeting in het Oval Office, net als de topman van de Amerikaanse Kamer van Koophandel, topmensen van kledingverkoper Gap en doe-het-zelfketen Lowe’s. Minister van FinanciĆ«n Janet Yellen is er eveneens bij.

Biden hoopt steun te krijgen van de topbestuurders voor zijn coronapakket dat momenteel wordt behandeld in het Amerikaanse Congres en op weerstand stuit van de Republikeinen. Volgens Biden is de extra steun hard nodig om de Amerikaanse economie door de crisis te helpen.