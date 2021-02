Randstad in januari weer op niveau van voor de crisis

Uitzender Randstad is het nieuwe jaar goed begonnen. Volgens topman Jacques van den Broek, die een toelichting gaf op de jaarcijfers van het bedrijf, zit de uitzender qua activiteiten weer op het niveau van voor de coronacrisis. Sinds april vorig jaar, toen de crisis in volle hevigheid te merken viel, is volgens de Randstad-baas sprake van opbrengsten die maand op maand hoger uitvallen.

Randstad merkt onder andere een aanhoudende vraag naar essentiĆ«le diensten in de gezondheidszorg, logistiek, supermarktenbranche en e-commerce. Daarnaast wist Randstad ook de kosten onder controle te houden. Van den Broek bestempelt de resultaten in het slotkwartaal van vorig jaar als “solide”, waarbij het bedrijf nog altijd ruimte zag voor investeringen in bijvoorbeeld digitalisering.

Randstad sloot het slotkwartaal af met een omzet van bijna 5,7 miljard euro, waarmee de uitzender volgens verwachting presteerde. Op jaarbasis was sprake van een daling van de opbrengsten in de meetperiode van 4 procent. Onder de streep bleef met 208 miljoen euro een kwart meer over dan in het slotkwartaal van 2019. Dat kwam vooral doordat Randstad minder kwijt was aan belastingen en daarnaast de operationele kosten op jaarbasis met 65 miljoen euro wist te verlagen.

Van den Broek blijft ondanks de positieve ontwikkelingen voorzichtig. Dat komt vooral door de aanhoudende onzekerheden rond de coronapandemie.