CNV: Heineken slaat door met reorganisatie

Bierbrouwer Heineken slaat door met zijn reorganisatie waarbij het bedrijf 8000 banen schrapt, vindt vakbond CNV. In Nederland verdwijnen 300 banen bij het hoofdkantoor en de regionale kantoren. CNV is bang dat de positie van het biermerk daarmee te veel verzwakt. “Er gebeurt hier ook veel voor de buitenlandse markt. Heineken moet juist sterk zijn in Nederland”, geeft CNV-onderhandelaar Roel van Riezen aan.

In algemene zin vraagt CNV zich af of zo’n harde ingreep wel noodzakelijk is. “Net als veel andere bedrijven lijdt Heineken nu flink omzetverlies. Maar er zit genoeg vet op de botten om deze periode te doorstaan. Het bedrijf blijft nog steeds winst maken.”

Volgens Van Riezen was Heineken de laatste tijd al bezig met allerlei kleine aanpassingen in de organisatie en daarover was CNV met Heineken in gesprek. “We gaan zeker ook over deze grotere ingreep in gesprek.”

CNV denkt dat Heineken snel zal herstellen zodra de coronacrisis ten einde is. “Er mag ook een evenwicht zijn tussen de belangen van aandeelhouders en van werknemers. Nu lijken werknemers te betalen voor de winst van de aandeelhouders.”