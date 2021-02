Reorganiserend Shell aan werknemers: reken niet op loonsverhoging

Olie- en gasconcern Shell bevriest een groot deel van de salarissen binnen het concern. De lonen zullen na het voor de olie-industrie rampzalig verlopen coronajaar 2020 niet worden verhoogd, afgezien van de periodieke verhogingen die eerder in cao’s zijn afgesproken. Ook krijgen medewerkers geen bonus over het afgelopen jaar, meldt Shell Nederland aan zijn personeel.

Uit het memo van Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, komt naar voren dat de bevriezing van de salarissen voor heel de multinational geldt. Topman Ben van Beurden nam de beslissing dat de beloningen niet omhooggaan, zo schrijft ze, en kan bevestigen dat dit ook voor Nederland geldt.

Shell leed in 2020 zijn grootste verlies ooit als gevolg van de coronacrisis. Lockdowns zorgden voor veel lagere olieprijzen, doordat de vraag naar brandstof voor vliegtuigen, woon-werkverkeer en fabrieken kelderde. Het Brits-Nederlandse concern moest daardoor miljarden afschrijven op zijn bezittingen.

De bevriezing van de salarissen volgt op de eerdere aankondiging van een grote reorganisatie. Shell schrapt wereldwijd tussen de 7000 en 9000 banen, waarvan 900 in Nederland.

Shell wil zich in de toekomst meer mengen op de markt voor duurzame energie. Van Loon waarschuwt medewerkers dat ze zich er daarom op moeten voorbereiden dat hun beloning wordt gespiegeld aan de vaak lagere salarissen in die sector.

“Op dit moment behoren wij tot de bedrijven met de hoogste salarissen in Nederland”, schrijft ze. “Om ook op lange termijn succesvol te blijven, is het logisch dat we ook kijken naar salaris en andere arbeidsvoorwaarden en ons vergelijken met onze nieuwe concurrenten en minder met uitsluitend de traditionele fossiele olie- en gasbedrijven.”

Volgens persbureau Bloomberg, dat als eerste over de maatregel berichtte, kunnen medewerkers van de handelstak van Shell nog wel een bonus krijgen. Ondanks de forse verliezen van Shell, bereikte deze afdeling voor de handel in grondstoffen in het tweede kwartaal van vorig jaar haar beste resultaat ooit.