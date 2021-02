‘Veel meer vacatures bij douane door brexit’

De vraag naar personeel bij de Nederlandse douane is afgelopen jaar flink toegenomen. Vacaturesite Indeed, naar eigen zeggen de grootste van de wereld, merkt een toename van het aantal vacatures met 80 procent. Volgens Indeed heeft de voorbereiding op de definitieve brexit een impuls aan de werkgelegenheid bij de douane gegeven.

Indeed merkt op dat de vraag naar douaneambtenaren, die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de in-, uit- en doorvoer van goederen, tussen 2019 en 2020 nog met 10 procent afnam. In de periode voorafgaand aan de brexit nam het aantal vacatures bij de Nederlandse douane echter snel toe. Met name in de maanden september, oktober en november van vorig jaar, toen de vrees voor een brexit zonder deal dreigde, is het aantal vacatures hard gestegen.

Volgens Indeed is de impact van de brexit bij de Britse douane nog duidelijker te merken. Daar nam de vraag naar douaniers vorig jaar met 770 procent toe, aldus de vacaturesite. In Frankrijk steeg het aantal vacatures met 120 procent terwijl dit in Belgiƫ 127 procent was.

Anders dan in andere landen neemt het aantal openstaande vacatures voor douaniers in Nederland sinds november vorig jaar wel weer wat af. Volgens experts van Indeed lijkt het erop dat Nederland op tijd is begonnen met het werven van nieuwe douaniers.