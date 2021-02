Verkoop snacks en ontbijtgranen stuwt omzet PepsiCo

De Amerikaanse snack- en frisdrankproducent PepsiCo heeft in 2020 een hogere omzet in de boeken gezet. Daarbij werd geprofiteerd van gestegen verkopen van snacks van merken als Lay’s en Dorito’s en Quaker-ontbijtgranen door het gehamster tijdens de coronapandemie. De verkoop van frisdrank stond juist onder druk door de sluiting van bijvoorbeeld horeca tijdens lockdowns.

Over het hele jaar steeg de omzet met bijna 5 procent tot 70,4 miljard dollar vergeleken met 2019. Daarbij werd een nettowinst behaald van 7,1 miljard dollar. PepsiCo zei dat in het vierde kwartaal wel weer een stijging was te zien van de frisdrankverkoop. Topman Ramon Laguarta meldde dan ook dat het bedrijf het jaar positief heeft afgesloten. De onderneming rekent voor dit jaar op verdere groei.

Ook kwam er overnamenieuws over de Amerikaanse snackmarkt. Levensmiddelenconcern Kraft Heinz verkoopt zijn nootjesmerk Planters voor 3,4 miljard dollar aan branchegenoot Hormel Foods. Planters is het best verkochte nootjesmerk in de Verenigde Staten en was vorig jaar goed voor een omzet van 1 miljard dollar.