Basic-Fit haalt 150 euro miljoen op om crisis te doorstaan

Uitbater van sportscholen Basic-Fit heeft 150 miljoen euro opgehaald om de coronacrisis door te komen. Door het oplaaiende virus moest Basic-Fit vanaf eind september steeds meer fitnessclubs sluiten. Met het geld heeft het bedrijf naar eigen zeggen wat meer financiële slagkracht.

Ook verwacht Basic-Fit het geld te gebruiken voor verdere groei als de lockdownmaatregelen zijn opgeheven. Sinds halverwege december zijn alle sportscholen in Nederland, België en Frankrijk gesloten. Alleen de 54 sportscholen in Spanje en Luxemburg zijn nog open. De andere 851 sportscholen zijn dicht.

Volgens Basic-Fit blijft de situatie onzeker en is ook niet bekend wanneer de 2 miljoen leden weer aan het sporten kunnen gaan. In vergelijking met een jaar eerder is het klantenbestand van Basic-Fit met een tiende gekrompen.

De overbruggingsfaciliteit moet binnen twaalf maanden worden geherfinancierd. Basic-Fit verwacht dit met schuld, aandelen of aan aandelen gekoppelde instrumenten te kunnen doen. Eerder kwam Basic-Fit al met banken soepelere regels voor een leenfaciliteit overeen. De sportscholenuitbater nam die maatregel naar eigen zeggen uit voorzorg.