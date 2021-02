Bouwer Heijmans groeit ondanks coronacrisis

Bouwbedrijf Heijmans heeft afgelopen jaar zowel de omzet als de winst opgevoerd, ondanks de coronacrisis. De onderneming had wel tijdelijk last van ziekteverzuim bij personeel en slechtere beschikbaarheid van materialen en personeel uit het buitenland door de pandemie.

Volgens de bestuursvoorzitter Ton Hillen heeft de coronapandemie het bouwjaar overschaduwd, maar toonde het bedrijf veerkracht. Dankzij de aangepaste veiligheids- en gezondheidsvoorschriften konden de werkzaamheden blijven doorgaan, stelt hij. “Dat stelde ons in staat om ondanks Covid-19 en aanhoudende stikstofproblematiek onze resultaten te verbeteren.” De topman benadrukt dat het bedrijf geen gebruik heeft gemaakt van overheidssteun.

De omzet van Heijmans steeg in 2020 met ruim 9 procent naar 1,7 miljard euro. Onder de streep bleef 40 miljoen euro over, tegen een winst van 30 miljoen euro in 2019. De impact van de kosten door de coronapandemie zijn volgens de bouwer beheersbaar gebleven. Vooral in de infrastructuur ging het goed. Zo zorgde een goed volume voor een hogere omzet in dat onderdeel (van 619 miljoen euro naar 662 miljoen euro). Ook voegde Heijmans zijn asfaltcentrale samen met die van branchegenoot BAM.

De orderportefeuille bleef op niveau met 1,9 miljard aan opdrachten voor het bouwbedrijf, maar was wel iets lager dan het jaar ervoor. Dat heeft volgens de bouwer onder meer te maken met het Zuidasdok-project in Amsterdam Zuid, waarvoor de werkzaamheden afliepen omdat de overheid besloot het project deels opnieuw aan te besteden vanwege aanhoudende problemen.

Voor 2021 blijft Heijmans positief vanwege de aanhoudend grote vraag naar woningen en de vooruitzichten voor onderhoud aan tunnels en bruggen. Wel voorziet de bouwer door de pandemie ook onzekerheden rondom opdrachtgevers en hoeveel geld zij te besteden hebben, evenals de voortdurende stikstofproblematiek. Door een besluit van de Raad van State uit 2019 hebben veel bouwprojecten last van de hoeveelheid stikstof die mag worden uitgestoten. Daarom verwacht Heijmans voor komend jaar een licht lagere omzet.