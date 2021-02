Damrak stevent af op hoger begin van drukke cijferweek

De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt maandag rustig te beginnen aan de nieuwe handelsweek. Er staan weinig bedrijfsresultaten op het programma en Wall Street blijft dicht vanwege President’s Day. Later in de week openen de AEX-bedrijven DSM, Ahold Delhaize, AkzoNobel, ASR, NN Group en Galapagos de boeken. Ook de door de coronacrisis zwaar getroffen luchtvaartcombinatie Air France-KLM geeft inzicht in de stand van zaken. De openingsindicatoren wijzen op een positief begin van de beurshandel op het Damrak.

In de strijd tegen het coronavirus hebben inmiddels 15 miljoen Britten een eerste prik tegen het virus gekregen. Dat is bijna een kwart van de totale bevolking van 66 miljoen. De Britten beginnen maandag aan een nieuwe fase van hun vaccinatiecampagne, waarbij mensen tussen de 65 en 69 jaar en bepaalde “kwetsbare” groepen worden inge├źnt. Door de succesvolle campagne toont premier Boris Johnson zich optimistisch dat hij over een week wellicht wat versoepelingen van de strenge coronamaatregelen bekend kan maken.

Op het Damrak zullen ING en roestvrijstaalmaker Aperam mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van Morgan Stanley werden positiever over ING en AlphaValue schroefde zijn aanbeveling voor Aperam op naar kopen.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Volkswagen. Topman Herbert Diess van het Duitse autoconcern zei in een interview met de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung “niet bang” te zijn voor de komst van een elektrische auto van het Amerikaanse techconcern Apple. Diess denkt overigens dat een elektrische en zelfrijdende auto van Apple er niet heel snel zal zijn, omdat de auto-industrie heel anders is dan de technologiesector.

Ook Vivendi staat in het nieuws. Het Franse mediaconglomeraat is van plan om voor het einde van het jaar muziekconcern Universal Music Group (UMC) naar de beurs in Amsterdam te brengen. De bedoeling is om een belang van 60 procent in de markt zetten. Vivendi mikt op een waardering van het bedrijf van minstens 30 miljard dollar. Vivendi verkocht eind 2019 al een groot belang in UMC aan een consortium onder leiding van het Chinese internetbedrijf Tencent.

De Europese beurzen sloten vrijdag hoger. De AEX-index steeg 1,9 procent tot 676,83 punten en de MidKap klom 0,9 procent tot 1011,74 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,9 procent. Wall Street ging licht hoger het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent in de plus op 31.458,40 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq dikten 0,5 procent aan.

De euro was 1,2133 dollar waard, tegenover 1,2127 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 2,2 procent tot 60,77 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent meer op 63,53 dollar.