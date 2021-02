Franse minister hekelt Europese afhankelijkheid van Azië

De Franse minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire heeft uitgehaald naar de te grote Europese afhankelijkheid van Azië, nu de Europese auto-industrie last heeft van problemen bij de levering van computerchips. “Onze afhankelijkheid van Azië is buitensporig en onaanvaardbaar”, zo stelde hij. “Het maakt ons kwetsbaar, de Europese industriële ondernemingen moeten beschermd worden.”

Le Maire wil dinsdag met zijn Duitse ambtgenoot Peter Altmaier gaan praten over een nieuwe strategie voor het Europese industriebeleid. De plannen zullen vervolgens aan de Europese Commissie en de Europese partners voorgelegd worden, heeft de Franse bewindsman gezegd na een gesprek met eurocommissaris Thierry Breton (interne markt).

Brussel wil naar verluidt al dat er in Europa een grote chipfabriek komt om de afhankelijkheid van producenten in met name Azië te verkleinen. Dat meldde persbureau Bloomberg onlangs op basis van ingewijden. Europa had enkele decennia geleden nog meerdere chipfabrieken, maar bedrijven als NXP en Infineon laten hun chips tegenwoordig liever maken bij gespecialiseerde bedrijven als het Taiwanese TSMC. De afhankelijkheid die dat oplevert komt momenteel naar voren uit een tekort bij de chips voor auto’s.

Maandag werd tevens bekend dat China de Verenigde Staten vorig jaar voorbij is gestreefd als grootste handelspartner van de Europese Unie. De onttroning van de VS komt op een moment dat de EU en China proberen om tot een investeringsovereenkomst te komen die Europese bedrijven betere toegang zou geven tot de Chinese markt.