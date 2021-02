UWV opent loket voor vierde periode loonsteun

Ondernemers hebben vanaf maandag weer de mogelijkheid om opnieuw steun aan te vragen bij het UWV. De uitkeringsinstantie opent om 09.00 uur voor de vierde keer een loket voor de aanvraag van een tegemoetkoming in de loonkosten.

Om in aanmerking te komen moeten werkgevers minimaal 20 procent omzetverlies kunnen aantonen over een periode van drie maanden. Zijn kunnen maximaal 85 procent van de betaalde lonen vergoed krijgen door de overheid. Dat is meer dan voorheen, toen maximaal 80 procent werd vergoed.

De zogeheten NOW-regeling voor loonsteun werd in het voorjaar van 2020 opgetuigd om een grote ontslag- en faillissementsgolf als gevolg van de coronapandemie te voorkomen. Dat daar veel behoefte aan was, bleek al op de eerste dag van NOW 1.0, toen er 27.000 verzoeken binnenkwamen.

In totaal kwamen er in de eerste periode zo’n 149.000 aanvragen binnen. Voor het derde pakket, waarvoor ondernemers tussen 16 november en 28 december een aanvraag konden doen, kwamen ruim 81.000 verzoeken om loonsubsidie binnen. Ook bij de opening van het nieuwe loket verwacht het UWV veel drukte, aangezien de harde lockdown is verlengd. Ondernemers hebben tot 14 maart om NOW-steun aan te vragen voor de vierde periode, die loopt van januari tot en met maart.