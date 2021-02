Nikkei zet opmars voort door optimisme economisch herstel

De Japanse aandelenbeurs zette dinsdag de opmars voort. De hoop dat het vaccinatieprogramma, dat deze week begint in Japan, het economische herstel verder zal aanwakkeren zorgde voor optimisme bij beleggers. Ook in Hongkong, waar beleggers terugkeerden na de lange feestdagenperiode rond het Chinees Nieuwjaar, ging de beurs flink vooruit door de positieve vooruitzichten van het herstel van de coronacrisis.

De Nikkei in Tokio eindigde 1,3 procent hoger op 30.467,75 punten. De Japanse hoofdindex won een dag eerder al bijna 2 procent en keerde voor het eerst sinds augustus 1990 terug boven de psychologische grens van 30.000 punten. De Nikkei is nog wel altijd ver verwijderd van het hoogtepunt van bijna 39.000 punten in december 1989.

In een reactie op de flinke koersstijgingen verklaarde de gouverneur van de Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, dat de recente aandelenrally de wereldwijde vooruitzichten van het economische herstel weerspiegelde. Kuroda wees daarmee de kritiek van de hand dat de centrale bank met zijn omvangrijke stimuleringsbeleid een nieuwe zeepbel creƫert op de aandelenmarkt.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,4 procent in de plus. Vooral de bioscoopbedrijven waren in trek door een sterk herstel van het aantal bezoekers tijdens de lange vakantieperiode in China. IMAX China dikte 40 procent aan en Alibaba Pictures werd 30 procent meer waard. Ook de olieproducenten wonnen terrein door de recente opmars van de olieprijzen. PetroChina, de grootste Chinese olieproducent, steeg 10 procent. In Shanghai was de beurs nog gesloten en wordt er donderdag pas weer gehandeld.