Ahold Delhaize verliest op Beursplein 5 na cijfers

Ahold Delhaize stond woensdag bij de sterkste dalers in de AEX-index op het Damrak. Het supermarktconcern zette in coronajaar 2020 flink meer omzet in de boeken, geholpen door de sluiting van de horeca en andere winkels. Maar de onderneming moest ook extra kosten maken vanwege de pandemie. De AEX-index eindigde de sessie met een verlies van 0,9 procent op 681,04 punten.

Ahold Delhaize verloor 3,3 procent. De supermarktketen wil meer kosten gaan besparen dan eerder gepland, ook om investeringen in bijvoorbeeld de webwinkels en de logistiek daarachter te bekostigen. De verkopen bij webwinkel bol.com stegen vorig jaar met ruim de helft.

Naast Ahold Delhaize beleefde ook chiptoeleverancier ASM International een mindere dag. Dat bedrijf sloot met een min van 4,2 procent, waarmee het de sterkste daler in de hoofdindex in Amsterdam was. Ook andere chipbedrijven hadden het zwaar. Zo eindigde BE Semiconductor in de staartgroep van de MidKap met een verlies van 4,4 procent.

Verfconcern AkzoNobel, dat in het coronajaar 2020 scherp op de kosten heeft gelet, zag een eerdere winst nagenoeg verdampen. Het aandeel won een fractie. Het concern gaat dit jaar voor 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 3,6 procent.

De MidKap sloot 1,6 procent lager op 999,48 punten. Bij de middelgrote fondsen in Amsterdam ging beursintermediair Flow Traders (plus 4,1 procent) aan kop dankzij een koopadvies van Degroof Petercam. Vopak stond onderaan met een min van bijna 5 procent na tegenvallende resultaten van het tankopslagbedrijf. Laadpalenfabrikant Alfen, die ook met cijfers kwam, werd ruim 8 procent lager gezet.

De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1,1 procent. Het Franse luxeconcern Kering zakte dik 7 procent in Parijs door tegenvallende verkopen van zijn modemerk Gucci. BioNTech verloor dik 2 procent in Frankfurt. Brussel heeft 200 miljoen extra doses besteld van het coronavaccin van het Duitse biotechbedrijf en farmaceut Pfizer.

In Londen verdampte een eerdere winst van Rio Tinto (min 0,4 procent). De Brits-Australische mijnbouwgroep boekte afgelopen jaar meer winst dan verwacht en verhoogde zijn dividend.

De euro stond op 1,2035 dollar, tegenover 1,2107 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 60,37 dollar. Brentolie klom 0,7 procent in prijs tot 63,79 dollar.