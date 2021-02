Ahold Delhaize zakt, AkzoNobel stijgt in licht lagere AEX

Ahold Delhaize stond woensdag onder druk op het Damrak. Het Belgisch-Nederlandse supermarktconcern profiteerde afgelopen jaar flink van de coronacrisis, maar de verwachtingen voor het lopende jaar vielen tegen. Verfconcern AkzoNobel, dat in het coronajaar 2020 scherp op de kosten heeft gelet en zijn prestaties wist te verbeteren, werd beloond met een stevige koerswinst. De Europese beurzen deden een stap terug, na de recente sterke koersstijgingen.

Ahold Delhaize (min 4,3 procent) was hekkensluiter bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. Het moederbedrijf van Albert Heijn boekte in het laatste kwartaal van 2020 meer omzet dan verwacht. Door lockdowns gingen mensen minder vaak naar de horeca en kochten ze meer in de supermarkt. Ook zorgde de coronacrisis voor een versnelde groei bij webwinkel bol.com. Volgens analisten en beleggers zijn de conservatieve vooruitzichten van het concern voor het nieuwe jaar echter wat aan de zwakke kant.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 685,46 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 1011,65 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,7 procent.

AkzoNobel ging aan kop in de AEX met een plus van 2,2 procent. De verfmaker zag de omzet afgelopen kwartaal dalen, maar boekte meer winst dankzij kostenbesparingen. Het concern gaat dit jaar voor 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Akzo heeft aanzienlijk wat geld in kas. Eerder dit jaar wilde de onderneming nog zijn Finse branchegenoot Tikkurila overnemen, maar die koos voor een bod van het Amerikaanse PPG.

In de MidKap verloor Vopak meer dan 2 procent na tegenvallende resultaten van het tankopslagbedrijf. Laadpalenfabrikant Alfen, die ook met cijfers kwam, werd 6 procent lager gezet.

Het Franse luxeconcern Kering kelderde ruim 8 procent in Parijs door tegenvallende verkopen van zijn modemerk Gucci. In Londen steeg Rio Tinto dik 1 procent. De Brits-Australische mijnbouwgroep boekte afgelopen jaar meer winst dan verwacht en verhoogde zijn dividend.

Nestlé daalde 0,8 procent in Zürich. Het Zwitserse voedingsconcern verkoopt een aantal Noord-Amerikaanse watermerken aan twee private investeringsbedrijven voor 4,3 miljard dollar. De duurdere watermerken Perrier, S.Pellegrino en Acqua Panna maken geen deel uit van de deal.

De euro was 1,2074 dollar waard, tegenover 1,2107 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 60,42 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 63,89 dollar.