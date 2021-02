Crisis zadelt AF-KLM naar verwachting op met miljardenverlies

Luchtvaartconcern Air France-KLM zal coronajaar 2020 naar verwachting hebben afgesloten met een verlies van om en nabij de 7 miljard euro. Dat is althans de gemiddelde verwachting van analisten. Door de vele coronalockdowns wordt er veel minder gevlogen dan voorheen. Ondertussen lopen de vaste lasten gewoon door. Het bedrijf opent later op donderdag de boeken.

Zowel Air France als KLM kondigde ingrepen aan onder het personeel. Bij KLM gaat het om nog eens 800 tot 1000 banen bovenop de eerdere aankondiging van 5000 banen die werden geschrapt. De ingreep staat nog los van de impact van de strengere coronamaatregelen die eind vorig jaar werden ingesteld.

Air France-KLM heeft volgens kenners nu niet genoeg geld om dit jaar door te komen. Nederland en Frankrijk, de grootste aandeelhouders van het Frans-Nederlandse concern, zijn al maanden in gesprek over aanvullende steun, bovenop de dik 10 miljard euro die al is toegekend via leningen en garantiestellingen.

Vermoedelijk moet Air France van Brussel in Parijs start- en landingsrechten opgeven als voorwaarden voor extra steun. De Franse regering zou dit niet zien zitten. Ook de Nederlandse demissionaire ministers zouden overleg hebben gevoerd met Brussel, maar over de inhoud werd eerder niets losgelaten.